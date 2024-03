Elezioni Europee, partiti al lavoro per la compilazione delle liste

Entro i primi di maggio dovranno essere pronte. In attesa che Giorgia Meloni sciolga la riserva, nel centrodestra sembra data per certa la candidatura di Antonio Tajani. Molto complicata la strada per la composizione delle liste all'interno del Pd, tra le richieste degli europarlamentari uscenti e la road map disegnata da Elly Schlein

Il tempo stringe e con le elezioni Europee di giugno che si avvicinano una serie di nodi, interni ai singoli partiti, sono destinati a venire al pettine. Entro i primi di maggio le liste dovranno essere pronte, poco più di un mese per far chiarezza sulle candidature. In attesa che Giorgia Meloni sciolga la riserva. L’annuncio potrebbe arrivare alla convention di Fratelli d’Italia, che si terrà a Pescara il prossimo 21 aprile. Se nel centrodestra sembra data per certa la candidatura di Antonio Tajani, dentro Forza Italia si starebbe lavorando alla possibilità di aprire a liste civiche di aggregazione, d'accordo con Maurizio Lupi e Claudio Scajola.



Pressing di Matteo Salvini sui governatori

Nessuna candidatura per Matteo Salvini, in un momento delicato per la Lega appare evidente anche la resistenza di alcuni governatori. Come Luca Zaia, nonostante il leader del Carroccio non abbia mai fatto mistero di volere in lista il presidente della Regione Veneto. Dovrebbe arrivare entro la prima settimana di aprile l'annuncio della discesa in campo del generale Roberto Vannacci. La moral suasion di Salvini e dei suoi sembra aver dato frutti e il militare potrebbe finire in lista sotto il logo della “Lega per Salvini premier” in tutte e cinque le circoscrizioni italiane.