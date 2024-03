Terrorismo, Crosetto: "Prepararsi a eventuali cose gravi"

"Io preferirei non essere preoccupato, ma l'Unione Europea e gli Stati devono prefigurare qualunque tipo di scenario. Penso non succederà nulla di grave, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che possano succedere cose gravi, come ci ha insegnato l'Ucraina, magari non direttamente al nostro Paese". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni per i 101 anni dell'Aeronautica Militare a Guidonia.