Europee 2024, Schlein candida Decaro: "Tra i sindaci migliori"

Bruxelles è stato al centro delle discussioni della segreteria del Pd che ha ufficializzato i primi nomi in corsa per le elezioni. "L'impegno di Decaro contro la criminalità organizzata parla per lui", ha ribadito la segretaria del partito. "Io candidata? Ci sto riflettendo" ascolta articolo

Antonio Decaro è il primo candidato ufficiale del Partito democratico alle elezioni Europee. “Uno dei più bravi sindaci d'Italia, che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua città", ha detto Elly Schlein annunciando su La7 la decisione emersa dalla riunione della segreteria del partito. La leader del Pd è poi tornata a parlare del caso di Bari, in merito alla commissione che dovrà valutare lo scioglimento del Comune (dopo un'inchiesta per mafia che non ha coinvolto il primo cittadino) e le affermazioni del governatore pugliese Michele Emiliano su un loro incontro con la sorella di un boss, che Decaro ha smentito. "Io non avrei detto quelle parole ma non avrei fatto quel passaggio. Però chiariamo che Michele Emiliano è un magistrato e ha sempre lavorato per mettere in carcere i mafiosi", ha detto Schlein sottolineando come "l'impegno di Decaro contro la criminalità organizzata parla per lui".

Urne aperte a Bruxelles l'8 e 9 giugno Elly Schlein difende Decaro ed Emiliano, commentando anche la foto incriminata: "Mi sembra sia stato chiarito che è stata scattata a una festa di San Nicola e che succeda che tanti ti chiedano un selfie. Succede a tutti. Mi sembra sia accaduto anche con altre foto di politici che hanno dovuto poi dare spiegazioni: Salvini con un capo ultrà, o Meloni con uno del clan Spada...". In ogni caso, le elezioni Europee sono ormai alle porte (le urne saranno aperte l’8 e il 9 giugno) e si avvicina il termine per la presentazione delle liste. Per questo motivo il voto a Bruxelles è stato al centro delle discussioni della segreteria del Pd che ha terminato la riunione confermando alcuni nomi di candidati, tra i quali il sindaco di Bari. leggi anche Elezioni Europee, Cateno De Luca candida il Capitano Ultimo

Schlein: "Io candidata? Sto riflettendo" La segretaria del Pd ha anche parlato dell’ipotesi di una sua candidatura in Ue. "Ci sto riflettendo - ha affermato Schlein - non ci sono ancora novità, di questo si è discusso anche in segreteria ma io prima voglio vedere la squadra perché in un partito che non è personale la prima cosa è la squadra". Capolista del Pd al Sud sarà Lucia Annunziata, "non solo perché è una figura di grande valore come giornalista - ha spiegato Schlein - ma soprattutto per la sua grande conoscenza di politica estera e internazionale". Fra gli altri, circola anche il nome di Cecilia Strada.