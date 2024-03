Sul palco della convention dei sovranisti europei a Roma, il leader della Lega ha detto di non voler lasciare ai propri figli "un Continente pronto a entrare nella Terza guerra mondiale". All'evento è intervenuta anche Marine Le Pen: "Se Giorgia Meloni sosterrà l'attuale presidente della Commissione Ue, contribuirà ad aggravare le politiche di cui tanto soffrono i popoli d'Europa". In mattinata, il vicepremier interverrà alla Scuola di formazione politica della Lega ascolta articolo

Duro attacco del vicepremier Matteo Salvini contro il presidente francese Emmanuel Macron: "Con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo Continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come lui", ha detto l'esponente di governo e leader della Lega dal palco della convention Winds of Change dei sovranisti europei, a Roma. "Non voglio lasciare ai miei figli un Continente pronto a entrare nella Terza guerra mondiale - ha aggiunto il ministro dei Trasporti - Se la scelta è tra l'Europa guerrafondaia di Macron e quella pacifica di Le Pen, io sto tutta la vita con l'Europa di Le Pen". Oggi il vicepremier è atteso al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi per l'ultima giornata della Scuola di formazione politica della Lega.

L'attacco di Marine Le Pen alla premier Meloni Diversi gli interventi alla convention romana del gruppo sovranista europeo "Identità e democrazia", che lancia la corsa della Lega alle elezioni continentali. La sferzata più dura è arrivata dal video-collegamento dalla Francia di Marine Le Pen, che non era in Italia perché "impegnata con la campagna elettorale". La politica francese si è rivolta direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sosterrà o no un secondo mandato di Von der Leyen? Io credo di sì, e così contribuirà ad aggravare le politiche di cui tanto soffrono i popoli d'Europa". Le Pen ha chiesto poi alla premier di "dire la verità agli italiani" e di anticipare all'elettorato le sue intenzioni. Infine ha incalzato: Salvini è "l'unico candidato, a destra, che si opporrà con tutta l'energia a Von der Leyen e alla sua politica catastrofica". E il leader della Lega ha accolto le parole di Le Pen: "Marine chiede all'Italia se con i voti italiani saranno disposti a sostenere un bis di questa Commissione. Io lo dico serenamente: gli elettori che scelgono la Lega non sceglieranno mai un secondo mandato con Von der Leyen e con i socialisti".

Gli altri interventi Da sottolineare, tra gli altri interventi, quello di André Ventura, il leader del partito portoghese Chega: "Ma perché sostenere Meloni, se possiamo sostenere Salvini?", si è chiesto. Ma il vicepremier, sugli equilibri di maggioranza, ha rassicurato: "Ci sono punti di vista diversi, ma il governo andrà avanti fino al 2027". E poi ha ribadito di aver trovato in Meloni "un'amica". Al repubblicano americano Vivek Ramaswamy, cha aveva invitato "a dire sempre la verità", il leader della Lega ha risposto così: "Quante crisi di governo se potessimo dire tutti i giorni la verità... Ma non mi riferisco al governo italiano". Dagli Usa, l'ex candidato alle Primarie repubblicane ha individuato una sorta di filo rosso tra la compagine trumpiana e i sovranisti europei. E Salvini, in risposta, ha augurato "in bocca al lupo agli amici repubblicani" per le elezioni di novembre, invitando gli americani a votare per "chi sceglie la pace". Assenti alla convention i tedeschi di Afd.