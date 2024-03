“Emerge sempre di più come il mondo sia sempre più integrato, raccolto, interconnesso, con la necessità di rapporti collaborativi e non conflittuali e anche per questo la stampa è fondamentale” ha dichiarato il capo dello Stato rivolgendo i suoi auguri ai corrispondenti esteri in Italia ascolta articolo

"Il ruolo della libera stampa è decisivo: è un presidio della libertà delle persone” ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando all’inaugurazione della nuova sede della stampa estera a Roma. Poi il capo dello Stato ha aggiunto: "Fino a due anni fa l'Europa viveva non in una belle epoque ma in un epoque de paix che cerchiamo e speriamo di riuscire a difendere, a preservare e ripristinare a pieno eliminando, rimuovendo, estinguendo venti e fuochi di guerra che dentro l'Europa e accanto l'Europa si stanno manifestando da qualche tempo".

"Conoscere per interpretare e raccontare così autenticamente quel che avviene in Italia in spirito di indipendenza, sottolinea ancora una volta quanto sia decisivo il ruolo della libera stampa, presidio indispensabile della libertà delle persone" ha ribadito Sergio Mattarella. "La riconoscenza nei confronti dei corrispondenti esteri da parte della Repubblica è alta con l'augurio per la vostra attività, nella consapevolezza che emerge sempre di più, anche per la professione giornalistica, come il mondo sia sempre più integrato, sempre più raccolto, sempre più interconnesso e quindi con la necessità di rapporti collaborativi e non conflittuali. Anche in questo il ruolo della stampa è fondamentale" ha continuato il Capo dello Stato.