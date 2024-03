Pd, Schlein sul campo largo: "Se restiamo uniti possiamo battere Meloni"

"Io non demordo, l’alleanza fra tutte le forze d’opposizione è un percorso avviato, sono sicura che ce la faremo". Così inizia l’intervista di Elly Schlein su La Repubblica il giorno dopo la sconfitta in Abruzzo. “Il centrosinistra ha perso perché ha preso meno voti, non perché si è spaccato”

"Sono sempre stata convinta che ai cittadini - a qualunque latitudine- interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni. Ed è su queste che, anche qui in Italia, riusciremo a costruire l’alternativa alle destre, in vista delle prossime scadenze elettorali: una coalizione che si confronta e si unisce attorno a un progetto comune e a candidature credibili, diventando competitiva ovunque". Così a Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein il giorno dopo la sconfitta in Abruzzo.

"In Abruzzo sconfitti ma ci siamo giocati la partita"

"In Abruzzo - prosegue Schein - siamo stati sconfitti, ma qualche mese fa nessuno poteva immaginare che quella Regione, dove peraltro Meloni si è candidata, fosse contendibile. Certo non basta, ma la strada è tracciata. Ci siamo giocati la partita, divisi non sarebbe accaduto". "Il dibattito per una volta è che il centrosinistra ha perso perché ha preso meno voti, non perché si è spaccato. Ci indica la direzione, spronandoci a insistere" sottolinea ancora Schlein.