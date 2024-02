La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Villa Pamphilj il primo ministro romeno Marcel Ciolacu per il vertice intergovernativo Italia-Romania. I due leader hanno sottolineato l'importanza del sostegno comune alla Nato per far fronte alle ripercussioni del conflitto ucraino. "Abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno all'Ucraina, da parte mia ho confermato l'intenzione di proseguire nel contributo attivo alla sicurezza dei nostri alleati orientali", ha dichiarato alla stampa Meloni. "Siamo convinti che l'Alleanza atlantica debba continuare a mostrare coesione, unità, in linea con un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica e rilanciando anche l'azione al fianco sud".