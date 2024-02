Matteo Renzi ha annunciato la sua candidatura alle Europee. "La destra sovranista di Meloni e Salvini non funziona: c'è meno sicurezza e ci sono più tasse. E non funziona la sinistra ideologica di Conte e Schlein" mentre il centro "è la vera novità. L'unica speranza per la politica italiana ed europea", ha affermato il leader di Italia viva in un'intervista al Quotidiano Nazionale , parlando delle prossime elezioni europee.

Gli attacchi al governo Meloni

"Salis - dice ancora - è detenuta in condizioni inumane: Meloni era forse troppo occupata a trattare l'ingresso del suo amico Orban nel gruppo dei conservatori e Tajani a fare campagna per FI per preoccuparsene?". Alla domanda se farebbe entrare lo Stato in Stellantis, Renzi risponde: "Per me sarebbe assurdo. Non si vendono le Poste o l'Eni per comprare le quote a Elkann". Sui trattori "Lollobrigida ha cercato di strumentalizzare la protesta. Ma gli agricoltori non sono sprovveduti. Si sono accorti che proprio il ministro ha reintrodotto l'Irpef agricola che il mio Governo aveva cancellato. Non è capace: fa il ministro solo perché è il cognato di Meloni. Prima torna a casa, meglio è".