Sul caso è intervenuto il ministro della Giustizia: "Ci sono state accese polemiche per quella persona che ha ricevuto una condanna a 4 anni per un omicidio colposo stradale. Bisogna sempre pensare anche all'allarme sociale che viene determinato da questi reati e alla disperazione delle vittime o dei parenti che vedono una sorta di impunità da parte di chi commette i reati". Poi Nordio ha aggiunto: "Spesso in carcere da innocenti, da colpevoli si esce"

Continua a far discutere e suscitare reazioni la condanna a quattro anni per lo youtuber Matteo Di Pietro, dopo l'incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel di soli cinque anni. Sul tema è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante la presentazione del programma 'Scuola esercizio di libertà', nella casa circondariale di Civitavecchia.

Nordio: "Si pensi a certezza della pena"

"Ci sono state accese polemiche per quella persona che ha ricevuto una condanna a 4 anni per un omicidio colposo stradale ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari - spiega Nordio - bisogna sempre pensare anche all'allarme sociale che viene determinato da questi reati e alla disperazione delle vittime o dei parenti che vedono una sorta di impunità da parte di chi commette i reati", ha sottolineato il ministro. "Noi siamo molto garantisti su questo, come enfatizzazione della presunzione di innocenza prima del processo, ma anche di applicazione certa della pena dopo la condanna", conclude.