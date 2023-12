Casal Palocco, lo youtuber Di Pietro chiede il patteggiamento

La Procura, in base a quanto si apprende, ha dato parere favorevole e ora il gip dovrà fissare una udienza. L'imputato è accusato di omicidio stradale e lesione. Nell'incidente del 14 giugno scorso morì il piccolo Manuel, cinque anni

Ha chiesto di patteggiare una condanna a quattro anni di carcere Matteo Di Pietro, il giovane youtuber dei 'Theborderline' che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente, avvenuto lo scorso 14 giugno a Casal Palocco, in cui è morto il piccolo Manuel, un bambino di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina rimaste ferite. La Procura, in base a quanto si apprende, ha dato parere favorevole e ora il gip dovrà fissare una udienza. L'imputato è accusato di omicidio stradale e lesione. Nelle scorse settimane il pm aveva chiesto ed ottenuto per Di Pietro il giudizio immediato e la prima udienza era stata fissata al 27 febbraio.