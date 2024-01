Le dichiarazioni

Sull'ex Ilva "il governo sta lavorando - ha affermato oggi la ministra del Lavoro, Marina Calderone, Radio1 Rai -. Abbiamo un continuo e costante contatto con le organizzazioni sindacali, con l'indotto. L'obiettivo è preservare la forza lavoro e garantire la prosecuzione dell'attività: vogliamo continuare a fare l'acciaio in Italia e lo vogliamo fare in sicurezza, con un'attenzione specifica a preservare la salute e sicurezza. Non vogliamo chiudere".