Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge del Governo che riforma l’istruzione tecnico-professionale. La principale novità del ddl è l’introduzione del nuovo modello 4+2. “Si tratta di una riforma molto attesa dalle scuole e dal mondo produttivo in cui questo governo crede fortemente”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il via libera di oggi segna una tappa fondamentale di una riforma che serve ai nostri giovani e al Paese”, ha aggiunto.