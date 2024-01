Il faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e il primo ministro ungherese si è svolto all'interno dell'hotel Amigo a Bruxelles, a poche ore dal vertice Ue in cui si discuterà degli aiuti a Kiev. Tra i temi affrontati anche il caso Ilaria Salis. Orban: "La magistratura non dipende dal governo, mi muoverò per un equo trattamento"