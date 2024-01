L’ex ministro, ex senatore ed ex deputato M5S oggi è tornato a fare l’assicuratore, ma i suoi conti non tornano

Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, e per dieci anni deputato e senatore, nella sua rubrica online “Contro informazione” si lamenta della sua attuale condizione economica, divenuta a suo dire insufficiente a sostenere adeguati livelli di vita familiare."Prima mangiavo salmone, ora nemmeno il tonno" è il suo duro sfogo. Oggi Toninelli è tornato a fare l’assicuratore, ma i conti gli non tornano.



“Una roba devastante”



“Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro... costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante”, ha denunciato.