Il precedente

Tempo fa fu Matteo Salvini a offrirgli la candidatura a sindaco di Milano: "Sì, io però ho scelto di scalare Rcs. A malincuore ho rinunciato. Non so neanche se sarei stato adatto a fare il sindaco con Salvini. Io sono di centro, proprio di centro. Come Renzi? Renzi è molto bravo, peccato che oggi non abbia più il consenso di una volta. Anche Calenda è molto bravo". Poi, Cairo ha continuato a parlare di politica: "Meloni? Si sta impegnando molto, ha fatto buone cose in politica estera ma ha tanti problemi da risolvere. E il mondo migliore di farlo non è giocare in difesa ma andare all’attacco". Infine: "Salvini ha detto che il decreto Crescita è immorale? Non capisco. Se ti permette di portare in Italia campioni che pagano le tasse,anche se un po’ meno del massimo, è comunque un vantaggio per lo Stato perché senza il decreto questi campioni non verrebbero. È anche un vantaggio per il campionato di serie A, per lo spettacolo, e per le persone a casa che si divertono di più. Il calcio è l’unico settore che non ha avuto nulla durante il Covid. Ma porta all’erario 1,3 miliardi, ne genera 16 con le scommesse , di cui 2 vanno allo Stato, e occupa quasi 200 mila persone".