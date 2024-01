Continua il 'braccio di ferro' tra Lega e Fratelli d'Italia sulle elezioni regionali in Sardegna, ma nonostante ciò il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi Fabio Rampelli si dice fiducioso per un'intesa nella maggioranza, confidando in un "accordo di buonsenso" tra i leader delle forze politiche di centrodestra. Intanto la Lega continua a difendere la ricandidatura del suo governatore uscente, Christian Solinas, ma Fdi fa muro e punta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Il botta e risposta Crippa-Rampelli

Il vicesegretario leghista Andrea Crippa attacca il partito di Giorgia Meloni e dice che se si accantona Solinas allora bisogna ridiscutere anche i candidati nelle altre regioni, come il governatore dell'Abruzzo in quota Fdi, Marco Marsilio. Ma Rampellli ribatte deciso: “Marsilio è un governatore che ha consensi pazzeschi, ha fatto un lavoro straordinario. Non credo che la cosa stia in piedi”. Il vicepresidente della Camera ha inoltre sottolineato come alle ultime regionali in Sicilia FdI abbia dovuto “sacrificare” il suo presidente uscente, Nello Musumeci (divenuto poi ministro nel governo Meloni dopo le elezioni del 2022) per far spazio al forzista Renato Schifani.

Il commento di Lollobrigida

Il ministro dell'Agricoltura ed esponente di Fdi, Francesco Lollobrigida, parlando con i cronisti alla Camera ha ribadito che in Sardegna "il nostro candidato resta Truzzu. La Lega chiede un suo passo indietro? Chiedere è lecito…".