Discorso Mattarella, più che un bilancio uno sguardo al 2024

Tanti i temi toccati nel tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, il nono per Sergio Mattarella: dalla guerra e la necessaria cultura della pace, all'evasione fiscale danno per la comunità, dalla violenza sulle donne all'appello ai giovani, fino all'invito alla partecipazione democratica

Più che un bilancio dell’anno appena trascorso è stato uno sguardo ai mesi che verranno. Sfide difficili che ci sono e non vanno negate. Sergio Mattarella non nasconde preoccupazione per le incognite che sono davanti a noi, che attendono il Paese. Ma accanto alla fiducia serve unità, coesione. È un appello alla partecipazione il suo, all’impegno civico. Dal voto alle attività concrete. Un no all’indifferenza e alla rassegnazione. In piedi, nella loggia alla Vetrata, al piano terra della parte più antica del Quirinale, con l’albero di Natale sullo sfondo, Sergio Mattarella affronta uno dopo l’altro tutte le questioni parte, i temi di attualità e le sfide appunto per l’Italia e gli italiani.

L’appuntamento del messaggio di fine anno, infatti, il nono per l’attuale Capo dello Stato, a differenza degli altri impegni istituzionali di dicembre (dagli auguri al Corpo diplomatico a quelli alle Alte Cariche istituzionali, fino a quelli ai contingenti militari impegnati all’estero) è tradizionalmente rivolto agli italiani. Un filo diretto con i cittadini … i concittadini come ama chiamarli Mattarella.

La preoccupazione per le guerre in corso È forte la preoccupazione per lo scenario internazionale e le sue ricadute sociali, umanitarie ed economiche. L’appello è a non abituarsi agli orrori dei conflitti. Dalla vicina Ucraina a quello in Medio Oriente, fino alle recenti minacce di guerra in Asia e nel Pacifico. La guerra -dice il Presidente- genera odio che resta poi nel tempo, nasce dal rifiuto di riconoscersi reciprocamente. Per questo la cultura della pace dev’essere prioritaria tra i cittadini… fin dalle piccole quotidianità. “La guerra – ogni guerra – genera odio. E l’odio durerà, moltiplicato, per molto tempo, dopo la fine dei conflitti”. Di qui l’analisi che vede l’origine dei conflitti nel rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali. E nel pretesto del proprio interesse nazionale. Il rischio è abituarsi all'orrore “Il rischio, concreto, è di abituarsi a questo orrore. Alla tragica contabilità dei soldati uccisi. Reciprocamente presentata; menandone vanto. Soldati -ricorda Mattarella- che sono vite spezzate, famiglie distrutte. Una generazione perduta”. Sono macerie, non solo fisiche che pesano sul nostro presente. E graveranno sul futuro delle nuove generazioni. Serve una cultira di pace La guerra non nasce da sola, ma dalla mentalità che si coltiva, avverte il Presidente che spiega come per questo sia indispensabile fare spazio alla cultura della pace, a una mentalità della pace: il che -specifica- non è astratto buonismo ma realismo. La cultura del dialogo Il filo conduttore appare chiaro nel lungo e articolato discorso del Presidente, ed è quello della cultura del dialogo, del confronto …sancito per il nostro Paese nella Costituzione, nello spirito della nostra Carta. Di qui l’appello a partecipare. Attivamente. Con il voto, superando l’astensionismo, ma anche sul piano sociale, perché -dice- nel pieno di un passaggio epocale che stiamo vivendo, possiamo dare tutti qualcosa al Paese. Qualcosa di importante. “Con i nostri valori. Con la solidarietà di cui siamo capaci”. Ma, avverte, partecipare attivamente significa esserci, votare non rispondere a un sondaggio, o stare sui social. Un messaggio che pare rivolto a tutti, istituzioni politiche, sociali e cittadini. Forza Repubblica è unità, non potere imposto Del resto la forza della Repubblica è la sua unità. Ma -ricorda- non come risultato di un potere che si impone, bensì come modo di essere, fato di valori fondanti quali solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. Tutti valori della nostra Costituzione e che appartengono all’identità stessa dell’Italia. Sfide difficili davanti a noi che si possono vincere ma insieme, quindi. approfondimento Mattarella: "Serve una cultura della pace, non abituarsi alla guerra"

Cure sanitarie e liste attesa inaccettabili Ci sono però nelle parole del Presidente molti esempi concreti, di vita quotidiana. A cominciare dai diritti riconosciuti dalla Costituzione. Come nel caso delle cure sanitarie delle difficoltà che si incontrano e delle liste d’attesa per visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi. E ancora per il diritto allo studio dei ragazzi, che vanno aiutati a realizzarsi, ma che incontrano ostacoli a cominciare dai costi di alloggio nelle grandi città universitarie; improponibili per la maggior parte delle famiglie. Giovani disorientati, società ha bisogno di loro Anziani da proteggere e ascoltare come risorsa di saggezza e giovani da aiutare perché spesso si sentono fuori posto, estranei a questo mondo, disorientati verso una realtà che disconosce le loro attese… quando invece una società dinamica come quella attuale ha sempre più bisogno di loro. Evasione fiscale ostacola sviluppo Non manca un tema più volte stigmatizzato dal Capo dello Stato. L’evasione fiscale che riduce, in grande misura, le risorse per la comune sicurezza sociale. E ritarda la rimozione del debito pubblico; che ostacola il nostro sviluppo. Dobbiamo essere orgogliosi di partecipare alla vita e al progresso della Repubblica, sprona Mattarella. Partecipare significa anche questo. Democrazia ed esercizio di libertà. Partecipare significa non rassegnarsi all’indifferenza. approfondimento Mattarella, Meloni: "Piena condivisione su lavoro e sanità"