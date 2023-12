La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si terrà "il 4 gennaio alle 11, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti". Lo annunciano i collaboratori della premier spiegando che la Meloni è in fase di ripresa dopo un problema di otoliti. La sindrome otolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Il premier, secondo quanto si apprende dai suoi collaboratori, è comunque in via di miglioramento dopo una visita dell'otorino, che le ha effettuato una "manovra" curativa. Meloni ha iniziato ad avere questo disturbo, i cui sintomi sembravano inizialmente legati a uno stato influenzale, l'altro ieri. Il premier porta ora un collare per tenere ferma la testa, poichè la sindrome otolitica provoca vertigini e nausea.