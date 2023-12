"Ho assunto una decisione qualche giorno fa. Si farà. Lo presiederà Giorgio Mulè ed auspico che si possa dirimere la questione", ha detto il presidente della Camera. A far parte del giurì saranno i deputati Vaccari, Colucci, Zaratti e Cecchetti che dovranno presentare il verdetto entro il prossimo 4 febbraio.

La richiesta del giurì di Conte

“Ho consegnato al presidente della Camera Fontana una richiesta di un Giurì d'onore che istituisca una commissione speciale deputata ad accertare le menzogne, la dolosa condotta della presidente del Consiglio”, aveva detto dichiarato Conte dopo la discussione sul Mes in Aula. Secondo l'ex premier Meloni avrebbe mentito in Parlamento sostenendo che il governo Conte avesse dato il via libera al Mes nel gennaio 2021.