"Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo niente di ciò che riguarda il mio futuro" ha dichiarato l'autore del libro "Il mondo al contrario" su un possibile ingresso in politica nelle fila del Carroccio

Durante la presentazione nella giornata di ieri del suo libro Il mondo al contrario a Piacenza, il generale Roberto Vannacci, interpellato da affaritaliani.it su un suo possibile prossimo ingresso in politica nelle file della Lega per le elezioni europee, ha ammesso: "Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro. Ora faccio il soldato, se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò. Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica, dipende dalle condizioni e dalle situazioni".