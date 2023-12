Legge bavaglio, cos'è e perché si parla dell'emendamento Costa

La Camera ha dato il via libera all'emendamento di Enrico Costa di Azione alla legge di delegazione europea che introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Una misura che le opposizioni, a esclusione di Azione e di Iv che hanno espresso voto favorevole, hanno definito come una norma "bavaglio". Contraria anche la Fnsi, che ha già chiesto al presidente Sergio Mattarella di non firmare la legge

Ieri, martedì 19 dicembre, l’Aula della Camera ha dato il via libera all'emendamento di Enrico Costa di Azione alla legge di delegazione europea che introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Una misura che le opposizioni, a esclusione di Azione e di Iv che hanno espresso voto favorevole, hanno definito come una norma "bavaglio". Contraria anche la Fnsi, che ha già chiesto al presidente Sergio Mattarella di non firmare la legge.

Soddisfatti Fi e Azione

La riformulazione del testo è stata accolta positivamente da Forza Italia, con Matilde Siracusano che ha commentato: "Un risultato positivo che ci soddisfa, un buon traguardo per ribadire ancora una volta l'importanza - per Fi e per il governo - del garantismo e della presunzione di innocenza, cardini chiave sui quali si fonda la nostra Costituzione". Soddisfatto anche il segretario di Azione Carlo Calenda: "Ancora una volta grazie a Enrico Costa per il suo puntuale e straordinario lavoro sulla giustizia. Approvato alla Camera il nostro emendamento che vieta di riportare l'integrale o gli stralci delle ordinanze di custodia fino al termine dell'udienza preliminare. Un grande servizio di Enrico Costa, che si è battuto duramente per questa battaglia di civiltà e che risponde ai principi di garantismo e giusto processo previsti in Costituzione. Oggi più che mai la tutela dei diritti dell'imputato e la presunzione d'innocenza sono assicurati".

Le critiche

Non sono mancate, invece, le critiche. "L'emendamento a firma Costa riformulato sulla legge delegazione europea – hanno attaccato Angelo Bonelli e Devis Dori di Verdi e Sinistra – in mano a questo governo può diventare un nuovo bavaglio alla libertà di stampa. Non possiamo certo ritenere che questo ministero della Giustizia che alterna annunci garantisti e panpenalismo di fatto possa avere il giusto equilibrio per trattare un tema così delicato. Nessuna delega in bianco al ministro della Giustizia Nordio, che passa lunghi periodi fuori dai monitor della politica, come sta avvenendo con la riforma della prescrizione". Contrario anche il Movimento 5 Stelle. "L'emendamento di Azione che intende impedire la pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari è un altro vergognoso bavaglio che colpisce e umilia il diritto dei cittadini a essere informati. L'informazione è un dovere di chi lavora in quel campo ma anche un diritto di tutti. Così il governo Meloni e la sua maggioranza allargata ad Azione e IV ancora una volta dimostrano qual è la loro unica agenda in materia di Giustizia: nascondere o lasciare impunite le malefatte della borghesia mafiosa, dei corrotti, dei comitati d'affari. Si affaticano tanto per nascondere i possibili reati dei potenti, perché sono quelli che interessano all'opinione pubblica. La giustizia classista del governo Meloni procede a passo spedito, portando l'Italia in un medioevo dei diritti", hanno dichiarato i rappresentanti del M5S in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano.