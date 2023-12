Il leader del Movimento 5 stelle attacca la premier in un video postato su Facebook: "Il Mes portato in Italia nel 2011, mentre io facevo l'avvocato e tu il ministro. Ora tocca a te decidere"

"Giorgia Meloni ti devi assumere le tue responsabilità, non le puoi scaricare su di me: sul Mes decidi, sì o no. Mostra un po' di coraggio, ce la puoi fare". A dirlo è il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un video postato su Facebook.

"Mes portato in Italia dal governo Berlusconi"

"Sapete chi ha portato il Mes in Italia? Il governo Berlusconi nell'agosto 2011 e tu Giorgia Meloni eri lì come ministro mentre, attenzione, io facevo l'avvocato", prosegue ancora Conte nel video. "Tu eri gia lì a fare danni. Giorgia Meloni non ti permettere, leggiti gli atti parlamentari sulla riforma del Mes. Adesso attribuisci a me la responsabilità di aver apposto delle firme. Tu cosa facevi? Adesso si tratta di ratificare o meno il Mes: a decidere sei tu. Ormai decidi tutto tu, hai introdotto un premierato di fatto. Cantavi "no Mes, no Mes". Ora devi decidere".

"Basta falsità sul Superbonus"

Parlando poi del Superbonus, Conte ha aggiunto: "Non ti puoi permettere più di dire quelle falsità. Prima di accusare gli altri vedi in casa tua. Prima di accusare gli italiani di essere dei ladri guardatevi in casa", ha aggiunto ricordando la posizione favorevole di FdI sul Superbonus.