Pil Italia, Meloni: "Col Governo Conte rimbalzò come un gatto morto"

Lo ha detto la premier in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue

Giorgia Meloni rinnova le sue stoccate al M5s e a Giuseppe Conte, anche in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Lorefice rivendica la grandezza dei dati a doppia cifra sul Pil durante i governi Conte, ma omette un particolare: quello che è accaduto mentre si usciva dalla pandemia, in economia si definisce il 'rimbalzo del gatto morto': financo se si getta un gatto dalla finestra e il gatto muore, rimbalza. Il Pil nell'anno precedente era sprofondato più di quanto fossero sprofondati i Pil del resto d'Europa, un dato di cui non mi vanterei".