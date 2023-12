Il leader della Lega sostiene che è necessario “un modello diverso” di Europa. “Il centrodestra deve coltivare l’unità in Europa come abbiamo fatto (e continueremo a fare) in Italia. Ce lo ha insegnato Berlusconi. Io non lo dimentico”

“Il re è nudo, e non vogliamo girarci dall’altra parte ma anzi parlarne ad alta voce e in tutta Europa”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto una lettera al Corriere della Sera in vista delle elezioni europee, facendo menzione degli “insegnamenti” di Silvio Berlusconi . Secondo il vicepremier serve un modello diverso di Europa, che promuova la cooperazione tra Stati di pari dignità “capaci di accordarsi su temi fondamentali senza complicare la vita ai singoli governi nazionali”. Una decisione pragmatica, secondo Salvini confermata dal fatto che il Carroccio “ha sempre votato tutti i provvedimenti a sostegno dell’Ucraina ed è sempre al fianco di Israele”.

Salvini elenca gli obiettivi

“Il centrodestra deve coltivare l’unità in Europa come abbiamo fatto (e continueremo a fare) in Italia. Ce lo ha insegnato Berlusconi. Io non lo dimentico”. Nella lettera Salvini elenca anche gli obiettivi, toccando temi caldi tra cui la crisi climatica, sostenendo che il problema è la Cina, non le auto europee. Inoltre il leader della Lega ha espresso la sua preoccupazione sul tema sociale “Mi crucciano le disuguaglianze sociali ed economiche. L’Europa deve promuovere con più vigore la giustizia sociale, la partecipazione e la tutela della propria identità. La delusione delle nuove generazioni, che si sentono escluse dalle opportunità e dal futuro, è una delle principali sfide dei prossimi anni. Il tutto senza dimenticare l’immigrazione e l’estremismo islamico”.