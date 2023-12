Elezioni comunali a Firenze, Sara Funaro è la candidata sindaco del Pd

Il Partito democratico fiorentino ha indicato ufficialmente l'assessore comunale al Welfare, Sara Funaro, come candidata a sindaco della coalizione dem per le elezioni comunali di giugno a Firenze. L'assemblea del partito ha dato il via libera, con 137 voti favorevoli su 177, alla candidatura di Sara Funaro senza passare dalle primarie, come invece chiedeva l'ex assessora Cecilia Del Re, dimissionaria dalla giunta Nardella, che di recente con proprie iniziative ha mobilitato i suoi sostenitori in città proprio evidenziando questa richiesta. Il segretario del Pd cittadino, Andrea Ceccarelli, ha parlato "di un consenso largamente condiviso, pari al 74% delle persone sentite durante le consultazioni".