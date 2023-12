Migranti, visita in Albania per responsabile Forza Italia

Si è tenuto nel pomeriggio, presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana un incontro tra l’Ambasciatore Fabrizio Bucci e Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione del movimento azzurro. Battilocchio si tratterrà in Albania per incontri con colleghi locali e realtà del territorio di Tirana e Lezhe, dove ha promosso negli scorsi anni progetti bilaterali tuttora in corso