Cronaca

I casi di donne uccise nel nostro Paese sembrano essere in diminuzione rispetto al 2002, ma l’Italia resta ai primi posti in Europa, dietro soltanto a Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Di tutto questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 del 25 settembre. I DATI AGGIORNATI SUI FEMMINICIDI IN ITALIA NEL 2023