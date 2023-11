Accompagnata da mezzo governo, a partire dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni incontrerà domani a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro dell’incontro ci saranno le consultazioni ad alto livello su temi multilaterali e bilaterali e la firma di un Piano di azione destinato ad ampliare e rafforzare le relazioni politiche ed economiche esistenti tra i due Paesi. L’obiettivo è arrivare a un'intesa sulle nuove regole di stabilità e crescita entro la fine dell'anno e la chiave sta nell'entità di riduzione media annua del debito per chi ne ha di più. Come previsto, è stato fissato un consiglio Ecofin straordinario, ma non a fine novembre: l'esame della proposta legislativa spagnola sulla riforma si terrà in una cena la sera del 7 dicembre, alla vigilia del consiglio Ue dell'Economia. Del nuovo Patto di stabilità "parleremo certamente anche con i nostri amici tedeschi", spiega il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo la necessità che "i contenuti dell'accordo non creino danni alla nostra economia". Solo un'intesa che vada in questa direzione potrebbe, nelle intenzioni di Roma, portare a valutazioni diverse sul Mes, la cui ratifica è in calendario mercoledì in Aula alla Camera ma con alte probabilità di slittare nuovamente.