Non è solo Beppe Grillo a criticare quello che è diventato il MoVimento Cinque Stelle. Dopo lo show dell’ex comico genovese a Che tempo che fa, anche Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau e figlio del co-fondatore dei Cinque Stelle, dice la sua. E parla di un MoVimento che ha smarrito la sua identità e perso lo scopo per cui era nato. Intervistato da Libero, Casaleggio incolpa “una gestione che non c’entra più niente con quella che avevamo pensato all’inizio”. Poi critica il leader Giuseppe Conte, colpevole di essersi “fatto votare come un monocandidato”, situazione più unica che rara visto che “nessun partito lo ha mai fatto in Italia, neanche in Europa”. Per Casaleggio è il segno che “non c’è più partecipazione dal basso”. Lo dimostrano i risultati alle ultime elezioni, dove il MoVimento ha perso il supporto di sei milioni di elettori: “È gente delusa e disgustata come me”. Per questo, secondo Casaleggio, a quella che un tempo fu la forza politica anti-establishment serve non solo "una nuova identità" ma anche un "nome nuovo": così come è adesso, il MoVimento "non va da nessuna parte".