"Dream is basic income to free everyone from money slavery, eradicate poverty in our world!". Questo il testo stampato sulla t-shirt esposta dal garante del M5s, presente nella Capitale dove è previsto l'incontro con Conte. “Credo non ci siano visioni nel Pd. Schlein? Persona colta ma non lascia il segno”, ha detto

Beppe Grillo , fondatore del M5s, presente oggi a Roma nella sede del partito, ha esposto una maglietta gialla sul reddito universale, affacciandosi proprio dal balcone della sede del Movimento e, ironicamente, urlando ai cronisti: "Italiani!". "Dream is basic income to free everyone from money slavery, eradicate poverty in our world!" (Il sogno è un reddito di base per liberare tutti dalla schiavitù del denaro, sradicare la povertà nel nostro mondo!): questo il testo stampato sulla t-shirt esposta da Grillo.

L’incontro con Giuseppe Conte

Grillo, poi, si è fermato a rispondere a qualche domanda dei cronisti. "Consigli ai parlamentari? Ma quali consigli? Non do nessun consiglio. Sono ormai vecchi politici. Sono loro che mi consigliano quello che non devo dire", ha detto il garante del M5s, giunto nella Capitale per incontrare alcuni parlamentari. Grillo, secondo quando si apprende, incontrerà domani il leader del partito, Giuseppe Conte. Proprio con Conte "è un momento di grande sintonia perché' lo sento più emotivamente coinvolto. Lui proviene da un altro mondo, accademico, diverso dal Movimento 5 Stelle della strada, del Vaffa. Avevamo forse un po' bisogno di andare oltre quella linea”, ha detto Grillo. Conte, ha proseguito, “comincia a essere più pratico e meno visionario, essendo avvocato e più colto di me. Io non ho doti organizzative. Posso avere un'idea ma magari è irrealizzabile". Poi ecco la conferma dell’ex premier: “Grillo oggi a Roma? "Ci siamo sentiti e ci vedremo prima che parta, certo ci vedremo, ci siamo sentiti".

“Pd, un partito che non ha visione”

“Credo che non ci siano visioni nel Pd. Non ne ho assolutamente viste", ha poi commentato Grillo lasciando la sede del M5s e ricordando che alla nascita del Movimento aveva portato al Partito Democratico i temi per lui prioritari. "Io volevo parlare alla conferenza del Pd e non me lo hanno permesso. Da lì hanno sbagliato, da Prodi", ha riferito. Quanto all'ipotesi di un campo largo a sinistra, ha risposto: "Non ci sono campi se non hai un po' di immaginazione. Il campo è aperto a chiunque con un po' di immaginazione". Sulle alleanze, infine, ha spiegato: "Le alleanze le abbiamo fatte, destra e sinistra, e siamo stati o pugnalati alla schiena o sono successe altre cose".

“Schlein è persona colta ma non mi lascia segno”

"Non ho giudizi. L'ho sentita, è una persona colta, poi non mi lascia un granché di strascico. Ma un po' tutti i politici sono così". Questo, infine, il giudizio di Beppe Grillo sulla segretaria del Pd, Elly Schlein.