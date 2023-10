Mes, ratifica Italia attesa alla Camera tra il 20 e il 24 novembre

Nella settimana dal 20 al 24 novembre alla Camera si discuteranno le proposte di legge sulla ratifica del Mes . Il disegno di legge riprenderà così il suo iter parlamentare dopo la sospensiva, voluta dalla maggioranza, che è stata votata lo scorso luglio. È quanto emerso dalla riunione dei capigruppo a Montecitorio. L’Italia è l'unico Paese dell’area euro a non aver ancora dato il via libera al nuovo Mes.

La ratifica è attesa dall'Eurogruppo

Il Mes "non è oggetto della discussione del Consiglio europeo" ha dichiarato Meloni. L’Eurogruppo, pero, attende la ratifica del nuovo Meccanismo europeo di Stabilità da parte dell’Italia. Il presidente Paschal Donohoe, con una lettera in vista del Consiglio europeo di venerdì ha invitato Roma ad accelerare: "Attendiamo con impazienza la sua finalizzazione il prima possibile. La ratifica della riforma del Mes è nell'interesse di tutti noi, per l'Eurozona nel suo complesso e per gli Stati membri individualmente, inclusa l'Italia".