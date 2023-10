Nel capoluogo pugliese si è votato per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale dopo oltre due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Cinque i candidati che concorrono alla carica di primo cittadino per oltre 700 candidati consiglieri. In caso di ballottaggio si tornerà al voto domenica 5 e lunedì 6 novembre

Urne chiuse e spoglio in corso a Foggia dove ieri e oggi fino alle 15 si è votato per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale dopo oltre due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. L'affluenza finale (con una sola sezione che tarda ad arrivare) è del 60,38%. Un dato in calo rispetto a quello delle precedenti elezioni comunali del 2019 quando l'affluenza arrivò al 66,74%. Cinque i candidati che concorrono alla carica di primo cittadino per oltre 700 candidati consiglieri. In caso di ballottaggio si tornerà al voto domenica 5 e lunedì 6 novembre.