Nella due giorni i presidenti avranno modo di confrontarsi sulle principali sfide che l'Unione Europea si trova davanti, tra cui la guerra in Ucraina e le elezioni europee di giugno 2024 ascolta articolo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Porto, in Portogallo, per partecipare al vertice Arraiolos che riunisce ogni anno 13 capi di Stato non esecutivi. Il format della riunione è informale e permette ai capi di Stato di avere conversazioni libere anche perchè non vengono prodotti documenti. Il vertice di quest'anno si tiene nuovamente in Portogallo dove da stasera i Capi di Stato partecipanti saranno accolti dal presidente Rebelo de Sousa nel ventesimo anniversario della prima riunione.

Gli incontri Tra il 5 e il 6 ottobre si incontrano a Porto i capi di Stato di Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Slovacchia e Italia. Nella due giorni i presidenti avranno modo di confrontarsi sulle principali sfide che l'Unione Europea si trova davanti. Si tratta infatti di un'occasione per parlare dei temi più importanti che riguardano il Vecchio continente, tra cui la guerra in Ucraina e le elezioni europee di giugno 2024. I presidenti discuteranno di questi temi il 6 ottobre a Palácio do Freixo in due panel, il primo dal titolo "L'Unione Europea e la situazione in Ucraina" e il secondo su "La strada verso le prossime elezioni del Parlamento Europeo e altre sfide dell'Unione Europea". I lavori si concluderanno con le consuete dichiarazioni congiunte alla stampa da parte dei leader partecipanti. leggi anche Mattarella a Sky 20 anni: “Un impegno di responsabilità per il futuro”

Cos'è il Gruppo Arraiolos Il Gruppo Arraiolos, anche conosciuto come Gruppo Uniti per l’Europa, deve il proprio nome alla cittadina di Arraiolos nell'entroterra portoghese dove il 18 ottobre 2003 i Capi di Stato delle prime sei nazioni partecipanti (Finlandia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo e Ungheria) si riunirono su invito dell'allora presidente portoghese Jorge Sampaio per discutere delle principali problematiche europee. L'Italia fa parte dell'associazione dal 2006 e ha ospitato i Capi di Stato del Gruppo Arraiolos a Napoli nel 2009 e al Quirinale nel 2021. leggi anche Mattarella a Torino: "Regioni colonna vertebrale del nostro Paese"