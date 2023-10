Un patto in sette punti per chiedere una riforma dei trattati Ue a dieci anni dalla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui morirono 368 migranti. Matteo Gori, Segretario Generale della Gioventù Federalista Europea: "Solo un'Europa federale con una politica migratoria e una politica estera unica può tutelare la pace e i diritti umani"

"Europa porta Europa. Un patto per scegliere l’Europa di domani". È questo il nome del patto siglato da 16 associazioni giovanili che intende portare nuove proposte all'attenzione delle istituzioni in vista delle elezioni Europee. Tra i punti principali: la gestione dei fenomeni migratori, una politica estera unica e il contrasto alla crisi climatica.

Il patto

Convocate dalla Gioventù Federalista Europea (GFE), 15 tra le principali associazioni italiane non-partitiche si sono date appuntamento a Lampedusa, il 30 settembre, in occasione della rassegna “A Europe of Rights” organizzata dal Comitato 3 Ottobre. Le associazioni, tra le quali c'erano Fridays for Future, Legambiente e Movimento Europeo Giovani, hanno deciso di prendere posizione sul futuro dell’Unione siglando il patto “Europa porta Europa”. Il patto chiede una riforma federale dei trattati UE ed è articolato in sette punti che vanno dalla gestione europea dei fenomeni migratori al rafforzamento della democrazia. Tra le proproste anche la realizzazione di una comunità politica dotata di adeguate risorse finanziarie e di un bilancio federale bilancio che permetta di realizzare a pieno il principio di sussidiarietà; una politica estera unica e una difesa comune europea; l’implementazione e il consolidamento dell’esperienza partecipativa avviata con la Conferenza sul Futuro dell’Europa; e, in fine, il consolidamento e la creazione di nuove istituzioni europee capaci di favorire il contrasto alla crisi climatica e le sue conseguenze sull’ambiente e sulla vita umana.