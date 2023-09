Presto una legge in Parlamento per combattere il fenomeno del femminicidio. Ne ha parlato a Sky TG24 la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che ha spiegato come "abbiamo un buon impianto di leggi, anche se con delle smagliature presenti soprattutto dal punto di vista dell'applicazione. Su questo l'Europa ci ha condannati. Noi siamo andati a intervenire lì, sulla prevenzione". Secondo la ministra, "per combattere questa cultura serve intervenire a più livelli, per questo agiremo anche nelle scuole e sono in contatto con il ministro Valditara. Va ribadita la libertà delle donne e su questo il governo, che ha per la prima volta una donna come presidente del Consiglio, sta intervenendo in modo importante".