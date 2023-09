Elly Schlein prova a fare quadrato tra tutte le forze di opposizione in vista della manovra del 2024. La proposta per un sostegno allargato è diretta alla sanità pubblica e ruota attorno a quattro punti: finanziamento adeguato del Fondo sanitario nazionale, incremento di personale e retribuzioni, smaltimento delle liste d’attesa, potenziamento della medicina del territorio con il Pnrr.

Battaglia comune sulla sanità

Le opposizioni cercano di concentrare l’attenzione su una battaglia comune, come quella del salario minimo: su iniziativa del Pd sono iniziati dei colloqui preliminari con le altre forze di opposizione, tranne Italia Viva, con incontri allargati che dovrebbero includere anche il M5s. “Quando il governo taglia risorse alla sanità pubblica, lo spazio del pubblico si restringe e si allarga quello del privato. Chi ha il portafogli gonfio salta la fila. Ma è chiaro che così non abbiamo futuro”, dice Elly Schlein. Secondo Azione nel Bilancio devono essere previsti 10 miliardi per il Sistema sanitario nazionale. Carlo Calenda cerca convergenze anche nel governo perché, dice, “sulla sanità destra e sinistra vogliono dire molto poco, quello che è importante è che la salute è un diritto costituzionale e in questo momento sta venendo meno”. “Il modello di lavoro da adottare è quello già felicemente sperimentato per la battaglia a favore del salario minimo”, dicono poi Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato.