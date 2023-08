"Abbiamo inviato tutti i contenuti della trasmissione a cui ha partecipato il consigliere Joe Formaggio alla commissione di disciplina per valutare conseguenti provvedimenti", annuncia Giovanni Donzelli ascolta articolo

"Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così". E' la frase pronunciata durante una diretta televisiva dell'emittente 'Rete Veneta' dal consigliere regionale di Fdi Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone già noto per altre esternazioni razziste.

Le parole del consigliere veneto Joe Formaggio Formaggio stava partecipando alla trasmissione Focus, quando durante uno scambio acceso con un esponente del Pd sul tema dei migranti, riferisce il Corriere del Veneto, se n'è uscito con la frase razzista. Gli altri partecipanti al talk hanno preso le distanze dall'affermazione, rimproverandolo, ma l'esponente di Fratellli d'Italia ha ribadito: "Oggi - ha aggiunto - sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l'unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l'Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro".

"Sarà valutato da commissione di disciplina" Sul caso è intervenuto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "In Fdi non c'è spazio per il razzismo. Il colore della pelle non indica né la qualità né la correttezza, il merito o l'amore e il rispetto per l'Italia. Valutare le persone in base al colore della pelle è incompatibile" con noi, ha sottolineato Donzelli. "Ci battiamo contro l'immigrazione clandestina, per la legalità, la difesa della nostra cultura e gli interessi nazionali, ma tutto questo niente ha a che vedere con il colore della pelle e il razzismo. Abbiamo inviato tutti i contenuti della trasmissione a cui ha partecipato il consigliere Formaggio alla commissione di disciplina per valutare conseguenti provvedimenti", ha annunciato.