Giorgetti: "Su Pil prudente ottimismo. Contiamo di superare 1% di crescita"

"Prudentemente e responsabilmente ottimista". Si dice così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul futuro dell'economia italiana. Intervenendo in collegamento alla festa della Lega Romagna a Cervia, il ministro ha sottolineato come – anche se "avevamo segnali che l'industria manifatturiera stesse rallentando" – dal mese di giugno si sia iniziata a manifestare "un'inversione di tendenza".

“Prudentemente e responsabilmente ottimista”. Si dice così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul futuro dell’economia italiana. Intervenendo in collegamento alla festa della Lega Romagna a Cervia, il ministro ha sottolineato come – anche se “avevamo segnali che l'industria manifatturiera stesse rallentando” – dal mese di giugno si sia iniziata a manifestare “un’inversione di tendenza”. Per questo, guardando al terzo e quarto trimestre dell’anno, c’è speranza che le cose migliorino. Non solo. “Siamo convinti di centrare la crescita prevista a dicembre dell'1%, anzi di superarla”, ha detto Giorgetti, elencando però come fattori di destabilizzazione “il rialzo dei tassi e la guerra”.

"La vera evasione è quella dei giganti del web. Serve sistema di regole più semplici" Senza risparmiare qualche battuta – "Sono a dieta. Corro tantissimo. Va bene così. Devo essere pronto per le fatiche autunnali, quando arriva la sessione di bilancio" – il ministro ha toccato molti dei temi più caldi per l'economia del nostro Paese. Così ad esempio l'evasione fiscale, che stima "da 60 a 100 miliardi" di euro. "Se nessuno paga le tasse il meccanismo si ferma. Abbiamo una cultura che pensa all'evasore come l'artigiano", ha detto il ministro, indicando come "la vera evasione" sia quella dei "giganti del web". Il problema più grande, ha sottolineato, "è come riequilibrare il livello della tassazione". Uno sforzo "non italiano, ma collettivo" che beneficerebbe di "regole più semplici e chiare", perché "se il sistema è complesso aumenta il contenzioso tributario". "Taglio Reddito di cittadinanza per abbassare cuneo fiscale" Giorgetti ha poi rivendicato ancora una volta il taglio del Reddito di cittadinanza: "Lo abbiamo fatto consapevolmente. Abbiamo salvaguardato chi se lo merita. Chi è abile al lavoro deve accettare di entrare nel mercato del lavoro. Dobbiamo cercare di aiutare in prospettiva chi lavora e chi si sacrifica". Il ministro riconosce però che il problema è che "questo mercato di lavoro e non riusciamo a far incontrare domanda e offerta". Questa è quindi "la grande scommessa che non siamo riusciti a vincere e sulla quale siamo impegnati". Il taglio del Reddito, ha spiegato, nei piani del governo è stato utilizzato per finanziare il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti di reddito medio basso, per circa 80-100 euro.

"Esperimento navigator è fallito. Su collocamento servono strutture commissariali" Un punto critico del Reddito, ha detto Giorgetti, è stato quello del ricollocamento dei beneficiari veros il mondo del lavoro. "C'è un'assistenza che deve essere garantita. L'esperimento dei navigator sul reddito di cittadinanza è fallito. Perché le società che fanno lavoro interinale funzionano benissimo mentre non si riesce a far partire il collocamento pubblico?", si chiede il ministro. Il meccanismo, ha sottolineato, si è inceppato "in molte Regioni": "Purtroppo, il pubblico non è in grado di farlo. Il tentativo è stato fatto. I navigator sono stati stabilizzati, ma i risultati sono stati mediocri. È un settore su cui dobbiamo lavorare di più. E la competenza è anche regionale. Alcune regioni non sono state in grado di farlo. E lì serve un intervento sostitutivo e commissariale dello Stato".