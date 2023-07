"Chi conosce me e la mia storia sa che non era mia intenzione offendere la sensibilita' di alcuno", ha dichiarato poi la deputata scusandosi con i colleghi per il paragone improprio. “E' la cosa più grave che in undici anni passati qui io ho ascoltato" ha detto Walter Rizzetto (Fdi) reclamando un intervento della presidenza

La bagarre in Aula

"Quando leggo Decreto lavoro, ribattezzato decreto del precariato, mi viene da pensare alla frase sul portone di Auschwitz, “Il lavoro rende liberi”, una crudeltà mentale", sono le parole di Cherchi durante la discussione generale del dl Lavoro. La riprende subito il vicepresidente di turno Sergio Costa che dirige i lavori dell’Assemblea, dicendo: “La prego, sennò urtiamo suscettibilità che non è il caso di toccare assolutamente". Walter Rizzetto di Fdi protesta definendo queste parole "inaccettabili". Cherchi porge le scuse anche ai suoi colleghi di gruppo per il paragone improprio. "Chi conosce me e la mia storia sa che non era mia intenzione offendere la sensibilità di alcuno" dichiara la deputata. Ma ormai la bagarre è scoppiata. “Ho detto che mi scuso, non basta?” ripete la Cherchi. “Assolutamente no” risponde Rizzetto che reclama un intervento della presidenza e poi aggiunge: “E' la cosa più grave che in undici anni passati qui io ho ascoltato".