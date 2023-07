Il Senato commemora Silvio Berlusconi, 5 stelle scelgono il silenzio

Il Senato abbraccia per l'ultima volta il senatore Silvio Berlusconi a otto giorni dalla sua morte. Ma l'abbraccio non è completo. In aula, a segnare la distanza dal Cavaliere è il movimento di Giuseppe Conte che resta in silenzio. Nessun senatore dei 5 Stelle applaude per tutta la cerimonia, lunga un'ora e mezza, e nessuno interviene. Scelta di coerenza - mettono in chiaro poco prima della commemorazione - perché "nei giorni scorsi abbiamo già espresso la nostra opinione riguardo alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea". Resta il rispetto per la famiglia dell'ex premier- rimarcano - ma "senza ipocrisia". A parte il M5s, il ricordo del fondatore di Forza Italia scorre con vicinanza, commozione e parole di rispetto.

Il ricordo commosso di Licia Ronzulli

Tra le più sentite quelle di Licia Ronzulli, che prova a 'difendersi' dall'emozione con un testo scritto, sapendo che "l'emozione prenderebbe il sopravvento". La capogruppo al Senato lo racconta come "un condottiero delle imprese impossibili". E personalmente lo ringrazia per il pezzo di strada fatto insieme, lungo 24 anni: "È stato un privilegio assoluto, di cui sarò infinitamente grata alla vita". Fino al saluto finale, con la voce rotta: "Buon vento, dottore. Buon vento, presidente".



La Russa: "Berlusconi in qualche modo c'è più di prima"

Orgoglioso dell'amicizia con Berlusconi da cui lo divideva solo la fede interista, il presidente del Senato La Russa apre così il ricordo: "Berlusconi non c'è più o forse in qualche modo c'è più di prima". Quindi invita a mettere "per un attimo nell'angolo odiatori impenitenti" e far emergere "il giudizio sulla unicità dell'uomo".

Senatrice autonomie Unterberger unica voce fuori dal coro

Unica voce fuori dal coro più netta, e per questo contestata dal vociare di alcuni parlamentari del centrodestra, Julia Unterberger. La senatrice esponente delle Autonomie definisce l'ex premier "divisivo come pochi altri" e cita il suo "populismo che poi ha fatto da modello a figure come Trump". Ma è da donna che affonda il colpo: "Come femminista, non posso non ricordare che con il suo approccio patriarcale, le sue esternazioni e le sue cosiddette cene eleganti ha fortemente danneggiato l'immagine della donna italiana". E metà aula protesta.