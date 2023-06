Dopo le 15 la bara di Silvio Berlusconi è entrata nel duomo di Milano coperta da rose bianche e rosse (I FUNERALI DI STATO). Davanti, il necroforo con una foto del'ex premier in mano. La bara è stata realizzata in legno di mogano con striature color rosso bruno proveniente dall’Honduras. Si tratta dello stesso legno con cui venivano costruite le chitarre di Jimi Hendrix.

Due settimane per la realizzazione



A realizzare il feretro dell'ex premier, deceduto il 12 giugno al San Raffaele di Milano, sono stati gli artigiani dell’Art Funeral Italy di Paolo Imeri, con sede a Caravaggio, in provincia di Bergamo. La bara, come spiegato dal titolare dell’azienda a Repubblica, si chiama "23 Duomo" è fatta di un legno pregiatissimo, e per realizzarla ci sono volute due settimane (sono serviti dai sette ai dieci giorni soltanto per il processo di lucidatura). "È lo stesso legno, stagionato naturalmente, che viene utilizzato per realizzare mobili e cassapanche molto pregiate", ha spiegato il titolare, precisando che "si tratta di un cofano molto bello e di valore, non tanto per la materia prima quanto per la bravura dell'artigiano nel lavorarla, dato che viene usato un unico tronco e garantita la continuità delle vene, per valorizzare l'impronta digitale del legno chiamata figurazione". Il legno utilizzato è stato ricavato sezionando tronchi interi, in modo da non far perdere al materiale le sue naturali venature.