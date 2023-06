Gilda Sportiello è entrata in Aula da una delle porte posteriori con una camicetta bianca addosso. Il bimbo era in braccio, con in testa un uno zuccotto nero, per proteggerlo dal freddo dell'aria condizionata. E' la prima volta nella storia parlamentare che una deputata entra col proprio bebè, allattando in Aula

Per la prima volta nella storia parlamentare italiana, una deputata è entrata nell'Aula di Montecitorio con il suo bebè in braccio, che ha allattato mentre sedeva nell'Emiciclo. Si tratta di Gilda Sportiello di M5S. La parlamentare ha preso posto in una postazione nella parte alta dell'emiciclo, ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione ed ha cominciato ad allattare il suo bimbo che è stato accolto da un applauso unanime. Sportiello, con una camicetta bianca addosso, è entrata in Aula da una delle porte posteriori. Il bimbo era in braccio, con in testa un uno zuccotto nero, per proteggerlo dal freddo dell'aria condizionata: è stato tranquillissimo e mentre veniva allattato è stato cullato. Alcune deputate si sono avvicinate a salutare ed a congratularsi.