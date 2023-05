In un'intervista a Repubblica l'esponente dem ammette la sconfitta del centrosinistra, ma difende la leadership del partito: "Nessuno ha la bacchetta magica, il risultato di queste amministrative non può diventare un alibi per iniziare una normalizzazione di Schlein. Lasciamola lavorare libera, non bisogna ingabbiarla"

"Nessuno ha la bacchetta magica, lasciamo lavorare Schlein". A sottolinearlo è Dario Franceschini in un'intervista a Repubblica. "Il risultato di queste amministrative non può diventare un alibi per iniziare una normalizzazione di Elly Schlein. Lasciamola lavorare libera, non bisogna ingabbiarla", prosegue l'esponente dem dicendo che "la sconfitta alle elezioni comunali è evidente ma non capisco la sorpresa per la vittoria della destra".

L'analisi della sconfitta

"Mi rattrista un po' che le lezioni del passato non bastino mai", aggiunge poi Franceschini osservando che "tutti i leader del Pd, sottoscritto compreso, hanno subito dal primo giorno una azione di logoramento. Allora dico: fermiamoci". "Tanti fattori concomitanti - osserva - spiegano il risultato. Il primo è un'onda di destra che riguarda tutta l'Europa. Il secondo elemento è fisiologico, ci sono pacchi di studi a dimostrare che in tutti Paesi del mondo, quando si vota nel primo anno di governo, c'è un effetto trascinamento. Infine c'è il terzo elemento, tutto italiano, e cioé una maggioranza unita e una minoranza divisa".