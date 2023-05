La città è uno dei 128 comuni siciliani in cui si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative. Dopo la chiusura delle urne, sono subito iniziati gli scrutini. I candidati in corsa sono sette. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. L'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno

Urne chiuse e spoglio in corso a Catania. La città è uno dei 128 comuni siciliani in cui si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative: i cittadini - ieri (domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23) e oggi (lunedì 29, dalle 7 alle 15) - sono stati chiamati ai seggi per scegliere il sindaco e rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I candidati in corsa a Catania sono sette. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. L'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI).