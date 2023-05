Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio delle elezioni comunali a Brindisi. La città pugliese è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato aveva superato la soglia del 50%+1 dei voti. A distanza di due settimane si è svolto il ballottaggio tra Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

Chi sono i due candidati

I candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino sono Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco. Marchionna, è già stato sindaco dal 1990 al 1992, ed è sostenuto da sei liste: Forza Italia, Lega Salvini Puglia, Partito Repubblicano Italiano, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Casa Dei Moderati-Unione Di Centro-Brindisi Idea 2030, Marchionna sindaco. Invece Fusco, candidato non eletto al Senato alle ultime Politiche all'uninominale, è sostenuto da cinque liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno Per Brindisi, Ora tocca a noi, Roberto Fusco sindaco. Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti ufficiali.

Come era andato il primo turno a Brindisi

L’affluenza al primo turno a Brindisi si era attestata al 57,6%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 60,7%. In tutto i candidati erano 4: Giuseppe Marchionna ha ottenuto il 44% delle preferenze, seguito da Roberto Fusco con il 33,32%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Pasquale Luperti, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina, ha ottenuto il 12,53% delle preferenze, mentre il sindaco uscente Riccardo Rossi (che correva per un secondo mandato con la lista Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra) ha preso il 10,15%.