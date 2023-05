Berlusconi è tornato sulla scena con il suo piglio deciso e combattivo. "Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro". Così al QN il leader di FI. "Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato e anzi come è noto questi infortuni allungano la vita", ha aggiunto. Rispetto al partito, "l'opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall'ospedale. FI si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comune italiano". Noi, ha detto, siamo "i più leali e coerenti sostenitori dell'ottimo lavoro del presidente del Consiglio. Giorgia è sempre in contatto con me".