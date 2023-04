Terzo Polo, ancora stallo tra Calenda e Renzi. Oggi nuovo incontro

A fare il punto sulla riunione di ieri è stata una nota dell’ufficio stampa Iv. "La riunione si è conclusa con l'accordo su tutti i punti e con l'aggiornamento a giovedì alle 17 sulle ultime due questioni. Rimangono aperte la questione soldi su cui Iv è disponibile a pagare il 50% delle spese come fatto fino ad oggi e sulla richiesta di Calenda di non fare mai più la Leopolda. Su tutti gli altri punti accordo pieno sulla base del documento presentato da Azione. Lo scioglimento di Italia Viva e Azione - si osserva ancora - sarà contestuale all'elezione del nuovo segretario nazionale”. "Calenda ha chiesto a tutti i membri del comitato politico, uscendo, di fare dichiarazioni distensive e poi - è la stoccata finale - ha fatto il contrario, come sempre".

Le parole di Calenda

Calenda, leader di Azione, dopo la riunione non trattiene il disappunto. Cita "l'attacco personale" ricevuto da Maria Elena Boschi "dieci minuti prima di entrare in una riunione", e commenta: "denota la volontà di rompere, non c'è un clima di reciproco rispetto". Poi entra nel merito. Calenda registra l'indisponibilità di Iv a sciogliere il partito. "Hanno ribadito - spiega - che Iv continuerà a fare attività nel 2024. Mentre facciamo il partito unico, Renzi fa la Leopolda? E che c'ho scritto "Jo Condor?". Chiarisce la richiesta di Renzi: la delibera dello scioglimento avverrà solo dopo che sarà reso noto chi è il nuovo segretario. E sulla questione economica afferma di non aver ricevuto risposte da Iv: "il partito nascerebbe senza un supporto finanziario". Poi l'appello diretto all'ex premier. "Smetti di fare attività politica con Italia Viva - dice - la fai negli organi del Terzo Polo, se esistono le condizioni di mancanza di conflitto di interesse per farla". E l'invito alla riunione aggiornata a oggi: "Venga e dica come la pensa, le cose si fanno a viso aperto". Per il leader di Azione ci "sono ore di recupero" per ricucire la spaccatura, altrimenti "il partito unico non nasce".