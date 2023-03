Migranti, Meloni: “Convincerò Ue, non cederemo a ideologia della resa"

A Trieste e Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga e del centrodestra, il presidente del Consiglio dice che l'emergenza migranti è “sotto gli occhi di chi vuol vedere, ma il nostro approccio al problema dell'immigrazione illegale è chiaro, gli ingressi clandestini in Italia sono un danno prima di tutto per chi cerca un nuovo inizio nella nostra nazione, rispettando la legge" ascolta articolo Condividi

La premier Giorgia Meloni non ha "nessuna intenzione di cedere all'ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa sui migranti, un tema cruciale per il futuro della nazione". Lo dice in un'intervista a Il Piccolo di Trieste.

L'emergenza A Trieste e Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga e del centrodestra, il presidente del Consiglio affronta dunque la questione migranti. Un’emergenza dice, “sotto gli occhi di chi vuol vedere, ma il nostro approccio al problema dell'immigrazione illegale è chiaro, gli ingressi clandestini in Italia sono un danno prima di tutto per chi cerca un nuovo inizio nella nostra nazione, rispettando la legge. Questa per me è la condizione essenziale, tutto il resto è una conseguenza". Anche il Friuli Venezia Giulia, sottolinea la Meloni, "deve poter contare su frontiere sicure, immigrazione regolata e gestita secondo i bisogni dei territori, delle popolazioni, delle imprese. Il nostro negoziato con l'Unione europea è all'inizio e sta già dando i suoi frutti, sono stati fatti passi avanti impensabili, ho fiducia e non ho nessuna intenzione di cedere all'ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa su un tema cruciale per il futuro della nazione". leggi anche Migranti, Piantedosi: possibili altri click day per ingressi regolari

Italia "esempio di stabilità" "L'Italia è un esempio di stabilità” continua la premier. "Non ci lamentiamo, ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo per gli italiani che ci hanno conferito il mandato con un voto chiaro. Abbiamo tutelato i contribuenti, protetto il risparmio, rassicurato chi compra e vende i nostri titoli di Stato", aggiunge. "Si guardi intorno, allunghi lo sguardo in Europa, l'Italia in questo momento è una nazione che è un esempio di stabilità". Alle regionali in Friuli Venezia Giulia, sottolinea la Meloni, "mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perché questa Regione per noi è una parte fondamentale della nostra strategia per l'Italia”. leggi anche La Lega rilancia sul Decreto Migranti, 21 emendamenti in Senato