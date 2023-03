Nuovo affondo di Fabio Rampelli (FdI) sul mancato riconoscimento in Italia dei figli delle coppie gay. Durante la trasmissione In Onda su La7, ilvicepresidente della Camera ha attaccato: "Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l'iscrizione all'anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio, significa che questa maternità surrogata l'hanno fatta fuori dai confini nazionali". Una frase che ha immediatamente suscitato le proteste dell'opposizione.

Bufera sulle parole di Rampelli

Dal Pd ha attaccato Simona Malpezzi. "In quelle parole solo cattiveria”, ha sottolineato la presidente dei senatori dem. “Nessun rispetto per gli altri, per chi la pensa diversamente da lui, per chi vive una realtà che c’è, per quanto a Rampelli possa non piacere. Un linguaggio inaccettabile nei confronti dei bambini. Questa è la destra che governa il Paese", ha scritto su Twitter la capogruppo del Pd al Senato.