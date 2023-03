Dal palco del congresso Cgil di Rimini, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein torna chiedere un tavolo dell'opposione per individuare un orizzonte comune col quale far fronte all'esecutivo. "Penso che dobbiamo proseguire il confronto su tutti i contenuti per essere più efficaci nel nostro ruolo di opposizione", ha detto Schlein rivolgendosi a Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni e invitando i leader di M5s, Terzo Polo e Avs a vedersi anche dopo. "Chiudiamoci in una stanza", ha aggiunto, "anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme".

"Serve lotta comune per il salario minimo"

"C'è una battaglia", ha spiegato la neo leader dem, "su cui tutte le opposizioni hanno fatto proposte di legge o mozioni e su cui spero e auspico che potremo trovare una direzione unitaria. È quella sul salario minimo e io sono disponibile subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta per arrivare a un rafforzamento della contrattazione collettiva e a una soglia sotto quale si dice che non è lavoro, ma sfruttamento".

"Legge sulla rappresentanza per ridurre i contratti precari"

E ancora: "Ci batteremo perché ci sono più di tre milioni di lavoratori che sono poveri anche se lavorano, per questo mi sono sentita di porre il tema ieri all'attenzione del governo e della presidente Giorgia Meloni: non possiamo più accettare, tanto più in una situazione di alta inflazione e rischio di potere d'acquisto delle famiglie, salari così bassi e contratti così precari". "Quindi" - ha concluso Schlein - "accanto al salario minimo occorre una battaglia per la legge sulla rappresentanza che spazzi via i contatti pirata e quella per riuscire a limitare finalmente i contratti a termine che condannano alla precarietà moltissimi giovani e donne di questo Paese".